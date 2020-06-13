Погромы и беспорядки в Ливане - полиция применила слезоточивый газ

Спецподразделения армии и полиции применили слезоточивый газ для разгона антиправительственных манифестаций в центре Бейрута и в городе Триполи на севере Ливана в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сотни недовольных экономической ситуацией в стране закидывали правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова". Ранения в результате столкновений получили как минимум 11 человек.

Волнения в ряде крупных городов начались после рекордного падения обменного курса национальной валюты. С октября ливанский фунт потерял 70% своей стоимости. Фактическая зарплата многих жителей всего за несколько недель сократилась на 60%. Для стабилизации финансового положения правительство пообещало предпринять экстренные меры, среди них и валютные вливания на внутренний рынок Центробанка.