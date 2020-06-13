Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза", - отметила она.

Голикова отметила, что, если сравнивать ежесуточный прирост, то с конца марта по сегодняшний день он сократился в 16 раз. "Это очень серьезный показатель, сегодня это 1,7-1,8% в среднем по России", - отметила вице-премьер.