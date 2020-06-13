В России двое погибли при жесткой посадке самолета

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В ведомстве рассказали, что ЯК-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России упал с малой высоты. Самолет совершал плановые полеты. На его борту находились инструктор и курсант.

Як-52 получил значительные механические повреждения, возгорания воздушного судна не произошло.