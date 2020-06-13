В Иране за сутки коронавирусом заразились еще свыше 2 400 человек

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 2 410 человек.

Об этом сказал представитель министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает Day.Az.

Таким образом, число инфицированных повысилось до 184 955 человек. Среди носителей вируса состояние 2 755 считается тяжелым.

Садат Лари добавил, что за прошедшие сутки в Иране от коронавируса скончался еще 71 человек, и общее число скончавшихся достигло 8 730 человек.

Представитель министерства отметил, что до настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 146 748 человек.

Он подчеркнул, что более опасной ситуация продолжает оставаться в областях Хормузган, Хузистан, Разави Хорасан и Бушехр.

В связи с диагностированием коронавируса в Иране проведено более 1,21 миллиона тестов.