В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки в США зафиксировали более 25 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В США наблюдается рост числа заболевших, так как накануне было выявлено 22 883, а 13 июня - 25 396. Также, согласно статистике, за 24 часа от COVID-19 скончались более 800 человек.

Всего в США выздоровели уже более 547 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире вирус диагностировали у 7,7 млн человек.