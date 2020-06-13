https://news.day.az/world/1244257.html Ужасный взрыв бензовоза на трассе в Китае - ВИДЕО
Ужасный взрыв бензовоза на трассе в Китае - ВИДЕО
Бензовоз взорвался на скоростной трассе в китайской восточной провинции Чжэцзян. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Момент взрыва попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
После взрыва цистерна пролетела еще как минимум несколько сотен метров, перелетев через трех- и четырехэтажные здания. Взрывной волной выбило стекла и двери в частных домах, расположенных вблизи трассы, где случилось происшествие.
По предварительным данным, в результате происшествия погибли пять человек, еще как минимум 50 пострадали. Что именно перевозилось в бензовозе пока неизвестно. Также не сообщается о причинах взрыва.
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