Иран определился с судьбой "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ

В Тегеране подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что иранские следователи попросили французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровать "черные ящики" сбитого украинского лайнера. Об этом сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Фархад Парвареш, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в офис BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", - сообщил представитель Ирана.