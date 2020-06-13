https://news.day.az/world/1244259.html Иран определился с судьбой "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ
Иран определился с судьбой "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ
В Тегеране подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что иранские следователи попросили французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровать "черные ящики" сбитого украинского лайнера. Об этом сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ICAO) Фархад Парвареш, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в офис BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", - сообщил представитель Ирана.
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