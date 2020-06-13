В Париже около 3 тыс. человек собрались на марш против расизма и полицейского насилия

Десятки ресторанов и магазинов закрыли двери для посетителей в преддверии манифестации против полицейского насилия и расизма, участники которой собираются на площади Республики в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Около 3 тыс. человек вышли на площадь Республики, передает в субботу телеканал BFM со ссылкой на источник в парижской полиции.

Как убедился корреспондент ТАСС, почти вся территория площади занята демонстрантами, большинство из которых держат плакаты с лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" (Black lives matter), а также с осуждением работы полицейских и призывами расследовать смерть Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер спустя два часа после задержания жандармами в июле 2016 года при до сих пор не установленных обстоятельствах. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов. Они требуют "добиться правды и правосудия для Адамы и всех жертв полиции или жандармерии".

Между тем, активисты радикальной группировки Generation Identitaire развернули на крыше одного из домов на площади транспарант с призывом к "справедливости для жертв расизма против белых" и хештегом "жизни белых имеют значение". Их акция вызвала ожидаемо бурную реакцию со стороны участников протеста, которые выкрикивали оскорбления, жестами демонстрируя свое негативное отношение к происходящему. Жители верхних этажей, обнаружив нависший над их балконами плакат, также не прониклись энтузиазмом активистов и быстро оборвали его нижнюю часть с хештегом и названием группировки под одобрительные крики толпы на площади.