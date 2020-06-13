Десять человек погибли, 117 пострадали при взрыве автоцистерны в Китае

Минимум десять человек погибли, еще 117 пострадали в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местных властей, несколько человек находятся под завалами разрушенного дома. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что автоцистерна взорвалась на шоссе G15 "Шэньян-Хайкоу". После взрыва цистерна пролетела на сотни метров через трех- и четырехэтажные здания.