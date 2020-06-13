В Лондоне участники акции по защите британских памятников забросали полицейских бутылками

Участники акции по защите британских памятников, которая проходит в субботу в центре Лондона, забросали бутылками полицейских, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в районе улицы Уайтхолл в центре столицы, где сосредоточены большинство правительственных зданий, и на соседней Парламентской площади собрались несколько сотен человек, представляющих движения правого толка. Распевая национальный гимн, они окружили памятник бывшему премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю (1874-1965) и кенотаф - символический памятник павшим солдатам. Как сообщает газета Daily Mail, среди демонстрантов замечен лидер ультраправой партии "Британия прежде всего" (Britain First) Пол Голдинг.

При этом, по информации PA, из группы, собравшейся около кенотафа, в отряд полицейских в защитных костюмах и шлемах полетели стеклянные бутылки и банки из-под пива. Агентство сообщает, что похожая картина наблюдалась на Парламентской площади и вблизи Вестминстерского моста. Агентство Reuters в свою очередь информирует, что ультраправые демонстранты также закидали полицейских бутылками на Трафальгарской площади.

Глава МВД Прити Пател осудила подобное поведение. "Это совершенно недопустимый бандитизм. Все, кто осуществляет насилие и акты вандализма, должны приготовиться к тому, чтобы испытать на себе всю силу закона. Мы не потерпим насилия в отношении полицейских", - написала она в Twitter. О каких-либо задержаниях пока не сообщается. При этом памятники, а также ряд других монументов в центре города были еще в пятницу закрыты щитами, чтобы их не повредили участники другой группы запланированных на субботу демонстраций - против расовой дискриминации и полицейского произвола.