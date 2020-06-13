Паника в Китае

В Китае в юго-западной провинции Гуйчжоу из-за наводнений эвакуировали 29,5 тысячи человек, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что наводнения вызваны проливными дождями.

По данным агентства, с начала сезона дождей пострадали 60 уездов, городов и районов. Среднее количество осадков с 28 мая составляет 162,1 миллиметра, что на 54,3% выше обычного уровня.