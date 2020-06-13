4 страны ЕС получат 400 млн доз вакцины от коронавируса

Италия, Франция, Германия и Нидерланды подписали соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 400 млн доз вакцины от коронавируса, первые партии которой должны поступить до конца года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу на своей странице в Facebook министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Вместе с министрами здравоохранения Германии, Франции и Нидерландов мы подписали контракт с AstraZeneca о поставках до 400 млн доз вакцины, которая будет распределена между европейским населением. Условия соглашения предусматривают, что после завершения осенью экспериментального периода, находящегося на продвинутой стадии, первые дозы поступят до конца года", - отметил Сперанца. Он уточнил, что речь идет о разработках Оксфордского университета.

AstraZeneca уже получила заказы из разных стран, включая Великобританию и США, а также заключила соглашение с Глобальной коалицией по инновациям для предупреждения эпидемий (CEPI) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о производстве и поставках 300 млн доз вакцины.