https://news.day.az/world/1244288.html В Японии произошло сильное землетрясение
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в ночь с субботы на воскресенье на юге Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в районе отдаленного острова Амами, а очаг залегал на глубине 160 км.
Информации о пострадавших или разрушения не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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