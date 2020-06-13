Новая гиперзвуковая ракета США сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км

США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент аналоги, она будет способна поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). Трансляцию вели американские телеканалы.

Президент США отметил, что в стране активно разрабатывают новые вооружения. В их числе он назвал "гиперзвуковую ракету, которая в 17 быстрее, чем самая быстрая ракета, которая сейчас существует в мире". По его утверждению, ракета "может поразить цель на расстоянии 1 тыс. миль (около 1,6 тыс. км - прим. ТАСС) в пределах 14 дюймов (около 35,5 см) от центра".

В середине мая Трамп заявлял, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент. По его утверждению, создаваемая США ракета будет "самой быстрой в мире". Трамп тогда не привел подробностей.

В начале текущего месяца на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента РФ "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе отмечается, что Россия при ядерном сдерживании учтет размещение потенциальным противником гиперзвукового и лазерного оружия, ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.