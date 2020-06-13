В Италии за сутки от коронавируса умерли 55 человек, что увеличивает общее число жертв до 34 301, пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за день заразились 346 человек. 12 июня - 400 пациентов.

Всего в стране коронавирус подтвердился почти у 237 тысяч, выздоровели около 175 тысяч, умерли больше 34 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.