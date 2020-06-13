Коронавирус выявили у трех охранников резиденции Нетаньяху

Коронавирус обнаружен у трех охранников резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу газета Maariv.

По данным издания, все трое охранников работали за пределами резиденции и в прямом контакте с премьером не находились. Нетаньяху прошел тест на коронавирус несколько дней назад, он дал отрицательный результат, указывает газета со ссылкой на канцелярию премьера.

Нетаньяху в конце марта был направлен на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у одного из его советников. Премьер несколько раз в марте и апреле проходил тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат.