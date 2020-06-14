В США началось еще одно расследование из-за со смерти задержанного афроамериканца

Власти штата Джорджия начали разбирательство в связи с тем, что в Атланте афроамериканец был ранен полицейскими при задержании и умер в больнице. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу в Twitter Бюро расследований Джорджии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, ведомство "проводит независимое расследование". С его результатами также ознакомится окружной прокурор.

В заявлении бюро отмечается, что в пятницу вечером сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания в центральной части города. Темнокожий мужчина, которого, как установили позже, звали Рейшард Брукс, заснул в машине. Автомобиль стоял на проезде, из-за этого другим машинам было трудно подъехать к ресторану.

Полицейские провели тест и установили, что Брукс был нетрезв. Они попытались его задержать, однако афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Во время борьбы страж порядка выстрелил в афроамериканца.

Брукс был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

В конце мая в нескольких американских штатах начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.