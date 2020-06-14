https://news.day.az/world/1244313.html У берегов Туниса перевернулось судно c мигрантами - десятки погибших
У берегов Туниса перевернулось судно c мигрантами - десятки погибших
По меньшей мере 61 человек погиб, когда судно с мигрантами из стран Африки опрокинулось 9 июня у побережья Туниса.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило в субботу агентство Reuters.
Ранее AFP информировало о 52 погибших.
Отмечается, что среди утонувших в результате опрокидывания судна был ребенок. По данным Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского архипелага Керкенна и следовало к берегам Италии. Изначально сообщалось, что на борту находились 53 человека.
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