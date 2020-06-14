В Атланте начались протесты из-за смерти афроамериканца, который был ранен при аресте

Демонстрации начались в Атланте (штат Джорджия) в субботу в связи с тем, что афроамериканец был ранен полицейскими при задержании и умер в больнице.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.

Как он отмечает, группа протестующих находится в центре города. Как видно на записи, опубликованной на сайте канала, в демонстрациях участвуют не менее нескольких десятков человек. Они требуют от властей пресечь чрезмерное применение стражами порядка силы, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. По сведениям телеканала, представители местных правозащитных организаций также выступили за отстранение от должности начальника полиции города.

Бюро расследований Джорджии ранее сообщило, что начало разбирательство в связи с произошедшим. В заявлении ведомства отмечается, что в пятницу вечером сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания в центральной части города. Темнокожий мужчина, которого, как установили позже, звали Рейшард Брукс, заснул в машине. Автомобиль стоял на проезде, из-за этого другим машинам было трудно подъехать к ресторану.

Стражи порядка установили, что Брукс был нетрезв. Они намеревались его задержать, но афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Во время борьбы страж порядка выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.