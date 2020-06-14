В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

Еще 50 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 281 человек, у которых был подтвержден коронавирус. "Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - заключается в сообщении.