В Грузии могут перенести парламентские выборы

Парламентские выборы в Грузии, проведение которых запланировано на октябрь, могут быть перенесены на декабрь, если осенью в стране начнется вторая волна пандемии нового коронавируса.

Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и депутат парламента Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского телеканала Imedi, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если случится так, что настанет вторая волна, которая совпадет с периодом выборов, возможно обязательным станет объявление чрезвычайного положения. В этом ничего трагичного нет. Естественно, если это произойдет в октябре, то выборы не состоятся и будут перенесены на декабрь", - сказал Кобахидзе.

Согласно конституции Грузии, в случае введения чрезвычайного или военного положения выборы должны состояться не раньше 45 дней после снятия режима и не позже 60 дней. В республике из-за пандемии уже действовал режим ЧП с 21 марта по 22 мая. С 27 апреля власти республики приступили к поэтапному смягчению ограничений.