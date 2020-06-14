Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 850 тысяч

Бразилии число случаев коронавируса нового типа перевалило за отметку в 850 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Минздрав страны.

Согласно данным ведомства, число случаев COVID-19 в Бразилии возросло до 850 514. Жертвами новой коронавирусной инфекции стали 42 720 человек.

Как сообщается, за прошедшие сутки в стране выявлено 21 704 новых случаев коронавируса и 892 смертельных исхода. При этом число вылечившихся достигло 379 245 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.