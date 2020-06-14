Полиция Атланты применила слезоточивый газ во время протестов

Сотрудники правоохранительных органов в американском городе Атланта (штат Джорджия) в субботу применили слезоточивый газ во время протестов, начавшихся в свете того, что темнокожий местный житель Рейшард Брукс был ранен при задержании и умер в больнице. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.

Несколько десятков человек, которые участвовали в демонстрации, попытались перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Они также разбили стекла в ресторане быстрого питания, рядом с которым стражи порядка ранили Брукса. Полиция применила слезоточивый газ при попытке разогнать протестующих.

По данным властей штата, в пятницу вечером стражи порядка попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле в нетрезвом виде. Афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. В свете произошедшего начальник полиции города ушел в отставку.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.