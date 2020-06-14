https://news.day.az/world/1244330.html Нефтепровод Trans Mountain закрыт в Канаде после разлива
Нефтепровод Trans Mountain закрыт в Канаде после разлива
В результате разлива нефти в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, закрыт нефтепровод компании Trans Mountain. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщили в компании.
На сайте компании сообщается, что информация об инциденте поступила только в субботу утром. К настоящему моменту разлив взят под контроль, ведутся очистительные работы.
"Соответствующие регулирующие органы были уведомлены, угрозы для общества нет", - говорится в заявлении компании.
Ведется расследование произошедшего.
На данный момент масштаб разлива еще не определен, однако известно, что он уже был полностью сдержан.
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