В Аргентине число случаев коронавируса перевалило за 30 тысяч

За минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса нового типа в Аргентине увеличилось на 1 531 и достигло 30 295. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает на Минздрав страны.

По данным ведомства, число смертельных исходов от COVID-19 возросло до 815.

Отмечается, что больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в столице Аргентины - Буэнос-Айресе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.