Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 июня превысило 7,76 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 7 766 952 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 134,1 тысячи. За весь период пандемии скончались 429 736 пациентов, 3,69 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (850,5 тысячи человек), Россия (520,1 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (308,9 тысячи) поднялась на четвертую строчку, опередив Великобританию (295,8 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 115 436 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.