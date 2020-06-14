Протесты и беспорядки в Лондоне: полиция применила слезоточивый газ

Противники расизма и крайне правые сошлись в субботу лицом к лицу в центре Лондона. Представители движения Black Lives Matter отменили назначенную на субботу манифестацию, но несколько сотен их сторонников собрались в Гайд-парке, а затем двинулись в сторону парламента, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Здесь их ждали участники акции по защите британских памятников, в основном, сторонники движений правого толка, в том числе ультраправой партии Britain First, и фанаты футбольных клубов. Распевая национальный гимн, они окружили статую Уинстона Черчилля и кенотаф - памятник павшим солдатам. Накануне власти Лондона закрыли памятники щитами, чтобы их не повредили участники субботних протестов.

Наиболее решительно настроенные демонстранты стали забрасывать полицейских пивными бутылками и банками. В результате силы правопорядка применили слезоточивый газ, что, как отмечают обозреватели, происходит крайне редко. На этот час о задержаниях не сообщается.

В преддверии акций протеста власти Лондона ужесточили правила проведения демонстраций, чтобы не допустить столкновений левых и правых. Всем было предписано завершить манифестации к 17.00 по местному времени. Полиция также предупредила, что оставляет за собой право проверять вещи подозрительных демонстрантов.

Глава МВД Прити Пател осудила происходящее в британской столице, заявив, что "не потерпит насилия в отношении полицейских". В минувшие выходные участники антирасистской акции вступили в столкновение с полицией в центре Лондона и сделали краской надписи на памятнике Черчиллю и кенотафе. Ранения тогда получили около 50 стражей правопорядка, сотни демонстрантов были задержаны.