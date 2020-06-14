https://news.day.az/world/1244361.html В Иране произошло два землетрясения
В Иране произошло два землетрясения
В Иранской провинции Фарс произошли землетрясения силой в 4,6 и 4,7 балла по шкале Рихтера.
Как сообщает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы в регионе Бирам на глубине 9 и 11 километров.
Следует отметить, что природные явления вызвали панику среди местного населения. Люди были вынуждены переночевать под открытым небом.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Напомним, что 9 июня в данном регионе произошло землетрясение силой в 5,1 балл.
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