В Иране произошло два землетрясения

В Иранской провинции Фарс произошли землетрясения силой в 4,6 и 4,7 балла по шкале Рихтера.

Как сообщает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы в регионе Бирам на глубине 9 и 11 километров.

Следует отметить, что природные явления вызвали панику среди местного населения. Люди были вынуждены переночевать под открытым небом.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, что 9 июня в данном регионе произошло землетрясение силой в 5,1 балл.