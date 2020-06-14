https://news.day.az/world/1244369.html Число инфицированных в Армении выросло до 16 667
Число инфицированных в Армении выросло до 16 667
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 16 667, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 июня, в стране было 16 004 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 663 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса скончались 269 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам - 91.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре