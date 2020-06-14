В России за сутки коронавирус выявили у 8 835 человек

За сутки в России выявили 8 835 больных COVID-19.

Как передает Day.Az, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Умерли 119 пациентов (на пять летальных исходов больше, чем накануне).

Вчера сообщалось о 8706 зафиксированных случаях. Таким образом, всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 528 964 человек, из них 6 948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.