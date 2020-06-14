https://news.day.az/world/1244373.html В России за сутки коронавирус выявили у 8 835 человек
В России за сутки коронавирус выявили у 8 835 человек
За сутки в России выявили 8 835 больных COVID-19.
Как передает Day.Az, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 119 пациентов (на пять летальных исходов больше, чем накануне).
Вчера сообщалось о 8706 зафиксированных случаях. Таким образом, всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 528 964 человек, из них 6 948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре