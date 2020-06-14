В Токио проходят мирные шествия в поддержку Black Lives Matter

Мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") проходят в эти субботу и воскресенье в центральном районе японской столицы. В сопровождении полиции люди стройной колонной идут по столичному району Сибуя, неся плакаты и транспаранты, осуждающие расизм, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным японского телеканала Asahi, в воскресенье в мирном шествии по району приняли участие более 1 тыс. человек. Акция в поддержку Black Lives Matter в Токио собрала солидное число участников, несмотря на сезон дождей, принесший пасмурную, жаркую и очень влажную погоду, а также опасения людей, связанные с угрозой распространения коронавируса. "В первую очередь мы хотим выразить свою поддержку тем людям, которые сейчас участвует в протестах в США и изо всех сил борются с несправедливостью", - отметила один из организаторов токийского шествия темнокожая студентка из США по имени Шера.

О каких-либо инцидентах или правонарушениях в ходе шествий не сообщалось.

В конце мая в ряде американских штатов начались массовые протесты, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Страж порядка Дерек Шовин использовал при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.