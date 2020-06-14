https://news.day.az/world/1244394.html Турция намерена открыть две военные базы в Ливии
Турция намерена открыть две военные базы в Ливии
Турция собирается открыть две военные базы в Ливии. Об этом сообщает газета The Lybian Observer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее данным, Анкара разместит противовоздушные системы и беспилотники на базе аль-Ватийя, а также на военной базе близ города Мисурата.
Кроме того, Турция намерена организовывать морские миссии у ливийского побережья в целях предотвращения угрозы стране со стороны моря.
В рамках сотрудничества между Анкарой и Триполи Турция также планирует начать разведку и бурение на нефть.
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