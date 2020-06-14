Власти Малайзии не намерены открывать границы как минимум до конца августа
Власти Малайзии не планируют открывать границы для массовых поездок как минимум до конца августа, несмотря на улучшение ситуации вокруг коронавируса и снятие большинства ограничений. Об этом рассказал в воскресенье во время видеоконференции старший министр обороны Исмаил Сабри Якоб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Границы страны будут закрыты на период действия положения о постепенном восстановлении деятельности, которое длится до 31 августа", - отметил чиновник. "Местные граждане должны привести веские причины, позволяющие им покинуть страну", - добавил министр. По его словам, речь может идти о студентах, обучающихся за рубежом. Вместе с тем он подчеркнул, что "запрет распространяется и на спортсменов, даже если им нужно принять участие в квалификационных олимпийских соревнованиях".
Что касается иностранцев, то Исмаил Сабри указал на то, что "въезд разрешен дипломатам, а также проживающим по иммиграционной программе "Малайзия - мой второй дом".
Власти с 10 июня отменили большинство социальных ограничений, введенных 18 марта в связи с пандемией коронавируса. Так, возобновлена работа практически всех магазинов, парикмахерских, салонов красоты, с 15 июня откроются рынки, в том числе традиционные ночные базары, занятия в школах начнутся с 24 июня. Кроме того, снят запрет на передвижение между городами и штатами, восстанавливается воздушное сообщение.
В Малайзии на сегодняшний день было зафиксировано более 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 7,3 тыс. человек выздоровели.
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