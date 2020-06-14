Посольство США в Сеуле вывесило плакат в поддержку протестов против расизма

Посольство США в Республике Корея вывесило плакат в поддержку американских протестов против расизма и полицейского произвола, сообщается на странице дипмиссии в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Посольство США солидарно с американцами, которые скорбят и мирно протестуют, требуя позитивных изменений", - указано в сообщении.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.