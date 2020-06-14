Число смертей от коронавируса в Иране за сутки впервые за два месяца превысило 100

Количество летальных случаев в Иране, вызванных коронавирусом, за сутки составило 107, общее число превысило 8,8 тыс.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Сима Садат Лари.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 472. Общее число заразившихся достигло 187 427", - приводит ее слова агентство ISNA. Лари добавила, что за последние 24 часа в Иране умерли 107 пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов составляет 8 837. Последний раз число смертей за сутки в стране превышало 100 случаев 13 апреля.

По данным Минздрава, в республике выздоровели 148 674 заразившихся. "В стране проведено 1 244 075 тестирований на коронавирус", - отметила представитель ведомства.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению темпов распространения инфекции. Согласно официальной статистике, число заразившихся за сутки достигло пика 30 марта, а затем начало снижаться и сократилось до минимума (802 случая). После 3 мая этот показатель вновь начал расти и 4 июня достиг рекордных 3 574. При этом Минздрав сообщал, что вторая волна эпидемии еще не началась, а увеличение числа случаев во многом вызвано ростом количества тестирований на коронавирус.

Иранские власти с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Большая часть жителей страны вернулась на работу, функционируют торговые центры, парикмахерские и рестораны, снято ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте, во многих городах открыты мечети.