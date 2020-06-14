В США выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19

Более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, свыше 760 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 25 540 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 396.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 767 человек, накануне сообщалось о 846 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 556 тысяч человек.