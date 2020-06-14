Великобритания может пересмотреть правило о социальном дистанцировании в два метра

Правительство Великобритании намерено пересмотреть действующие в стране правила социального дистанцирования. Как заявил в воскресенье телеканалу Sky News глава британского Минфина Риши Сунак, правительство намерено как можно скорее получить рекомендации экспертов, чтобы понять, можно ли жителям страны соблюдать между собой дистанцию менее чем в два метра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы добились значительных успехов в борьбе с распространением вируса, и сейчас эпидемия находится на другом этапе, чем в начале. Это позволяет нам посмотреть на ситуацию свежим взглядом", - отметил министр, подчеркнув, что данный вопрос будет рассмотрен "в срочном порядке". Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила о том, что премьер-министр королевства Борис Джонсон распорядился подготовить заключение экспертов уже к 4 июля.

Сокращение дистанции, введенной в целях борьбы с новым коронавирусом, ускорит процесс восстановления экономики, считают в правительстве. По словам Сунака, при нынешних ограничениях в июле сможет открыться лишь треть британских пабов, а если дистанция будет сокращена, то принимать посетителей смогут уже три четверти питейных заведений. Больше клиентов смогут также одновременно находиться в магазинах.

23 марта в Соединенном Королевстве был введен карантин из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Для борьбы с распространением инфекции жители страны, не проживающие вместе, должны соблюдать между собой дистанцию в два метра. Во многих других странах Европы и мира, включая большинство государств ЕС, Китай, Сингапур и Южную Корею, рекомендуется соблюдать дистанцию в один или полтора метра. На соблюдении дистанции не менее чем в один метр настаивает и Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ).

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться в компании не больше шести человек, но исключительно на открытом воздухе. 15 июня откроется большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 294 тыс., а число летальных исходов - 41,6 тыс. За последние сутки отмечена 181 новая смерть.