Папа Римский призвал к прекращению насилия в Ливии

Папа Римский Франциск призвал всех политических и военных лидеров найти пути к прекращению военных действий в Ливии. С таким заявлением глава Римско-католической церкви выступил в ходе традиционной воскресной проповеди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я с большой тревогой слежу за драматической ситуацией в Ливии. <...> Я настоятельно призываю международные организации и тех, кто выполняет военные и политические обязанности, возобновить процесс поиска путей к прекращению насилия, которые приведут к миру, стабильности и единству в стране", - сказал понтифик.

Папа Римский также подчеркнул, что глобальная ситуация в сфере здравоохранения, сложившаяся на фоне пандемии нового коронавируса, усугубляет и без того тяжелые условия жизни ливийских мигрантов, беженцев и переселенцев, "Я призываю международное сообщество учесть их бедственное положение и обеспечить им необходимую защиту, достойные условия [жизни] и преисполненное надеждой будущее", - добавил он.