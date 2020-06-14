https://news.day.az/world/1244430.html На протестах в Лондоне пострадали более 20 полицейских
На протестах в Лондоне пострадали более 20 полицейских
Во время антирасистских протестов в Лондоне пострадали 23 полицейских, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сотрудники правоохранительных органов получили ранения во время того, как протестующие стали кидать в них разные предметы.
Скотланд-Ярд уточнил, что ранения несерьезные.
В Лондоне в воскресенье, 14 июня, проходит акция протестов за права чернокожих Black Lives Matter (BLM). Во время протеста были задержаны 113 человек.
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