На протестах в Лондоне пострадали более 20 полицейских

Во время антирасистских протестов в Лондоне пострадали 23 полицейских, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов получили ранения во время того, как протестующие стали кидать в них разные предметы.

Скотланд-Ярд уточнил, что ранения несерьезные.

В Лондоне в воскресенье, 14 июня, проходит акция протестов за права чернокожих Black Lives Matter (BLM). Во время протеста были задержаны 113 человек.