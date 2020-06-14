В Турции произошло сильное землятресение

В турецкой провинции Бингел произошло землятресение,

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

По данным агентства, магнитуда землетрясения составила 5.7 балла, толчки были зарегистрированы в 17:24 по местному времени.

Землетрясение ощущалось и в близлежащих провинциях. Среди населения присутствует обеспокоенность.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.