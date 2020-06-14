https://news.day.az/world/1244453.html В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 330 человек
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 330 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 15 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 807.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 178 239, за прошедшие 24 часа 1 562 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 151 417.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре