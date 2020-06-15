В США спрогнозировали, когда страна вернется к обычной жизни

Главный инфекционист США Энтони Фаучи представил прогноз, согласно которому после коронавируса страна может вернуться к обычной жизни через год. Об этом Фаучи сказал в интервью газете The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он (вирус) может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того", - сказал Фаучи.

Инфекционист добавил, что распространение коронавируса замедлилось в основных эпицентрах: Нью-Йорке, Чикаго, Детройте и Новом Орлеане.

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов, скончались 115 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.