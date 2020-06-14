Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.

"Да, президент уже написал статью", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.