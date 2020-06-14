https://news.day.az/world/1244461.html Путин написал статью о Второй мировой войне
Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.
"Да, президент уже написал статью", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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