На юге Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в воскресенье на юге Ирана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 224 км к юго-востоку от города Шираз (провинция Фарс) с населением 1,25 млн человек.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.