https://news.day.az/world/1244465.html В результате землетрясения пострадали 18 человек - вице-президент Турции
В результате землетрясения пострадали 18 человек - вице-президент Турции
18 человек пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Бингёль.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал вице-президент страны Фуат Октай, сообщает Day.Az.
"В результате землетрясения в Бингёле пострадали 18 человек. В настоящее время никто из пострадавших не находится в критическом состоянии", - отметил он.
По его словам, в настоящее время ведутся работы по оценке ущерба.
Напомним, что сегодня в турецкой провинции Бингёль произошло землятресение магнитудой 5,7. Землетрясение ощущалось и в близлежащих провинциях.
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