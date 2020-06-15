Открылась третья взлетно-посадочная полоса Стамбульского аэропорта

Состоялась церемония открытия третьей взлетно-посадочной полосы Стамбульского аэропорта,

Как сообщает Day.Az, об этом передает Trend со ссылкой на Anadolu.

Выступая на церемонии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что после расширения пропускная способность Стамбульского аэропорта составит 200 миллионов пассажиров в год.

С открытием линии метро, строительство которой продолжается, время на дорогу от города к аэропорту сократится, отметил президент.

С вводом в эксплуатацию третьего аэропорта Стамбула число направлений полетов увеличилось с 60 до 350, напомнил Эрдоган.

По словам главы государства, с открытием третьего аэропорта мегаполиса объем грузоперевозок в сутки вырос с 303 тонн до 2500 тонн.

В Стамбульском аэропорту также открылись второй по счету командно-диспетчерский пункт и новая дорога для такси.

Кроме того, на территории аэропорта открылись гостевой дом для высокопоставленных гостей и мечеть.