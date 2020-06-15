Макрон объявил о первой победе над коронавирусом во Франции

Граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС с 15 июня, путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией - с 1 июля.

Об этом в воскресенье заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза, - отметил он. - В другие страны за пределами Европы с нормализованной эпидемиологической ситуацией - с 1 июля". Франция закрыла свои границы с 17 марта в связи с распространением коронавируса.

Кафе и рестораны

Кафе и рестораны на всей территории Франции, за исключением Майотты и Французской Гвианы, смогут возобновить работу с 15 июня, добавил Макрон. "С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу кризиса, который мы пережили, - сказал он. - С завтрашнего дня все территории, за исключением Майотты и Французской Гвианы, где вирус все еще активно циркулирует, перейдут в зеленую зону, что, в частности, позволит открыть кафе и рестораны, в том числе в регионе Иль-де-Франс". "Таким образом, мы сможем постепенно вернуться к полноценной работе", - отметил президент.

В ходе обращения Макрон также сообщил, что "во Франции и на ее заморских территориях детские сады, школы и колледжи будут готовиться к тому, чтобы с 22 июня все ученики смогли начать обучение в соответствии с традиционными правилами". Президент отдельно остановился на ситуации в домах престарелых, подчеркнув, что "для посещения пожилых людей в этих учреждениях необходимо получить соответствующее разрешение".

Как заявил Макрон, снятие ограничений не означает, что коронавирус перестает циркулировать на французской территории. "Это не значит, что вирус исчез. Нам придется жить с ним долгое время", - предупредил он. Макрон призвал французов "продолжить соблюдение санитарных мер, избегать массовых собраний". "Борьба с эпидемией не окончена, но я рад, что мы одержали первую победу над вирусом", - сказал президент.

Глава государства выразил благодарность всем тем, кто мобилизован для борьбы с коронавирусом. "Десятки тысяч жизней были спасены благодаря нашим действиям. Всего за несколько дней мы смогли расширить возможности отделений реанимации, организовать перевозку пациентов между регионами и соседними странами, переориентировать наше промышленное производство", - отметил он.

€500 млрд для экономики

Власти Франции направили в общей сложности почти €500 млрд для поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса, сообщил Макрон. "Мы мобилизовали около €500 млрд для поддержки экономики страны. Это беспрецедентно, и я хочу, чтобы все это осознали", - сказал французский лидер. "Это шанс для экономики. Во многих ли странах это было сделано?" - добавил Макрон.

Он отметил, что правительство республики "приняло все возможные в сложившейся ситуации меры, чтобы защитить занятость и помочь всем". "Был введен режим технической безработицы, предоставлены займы предприятиям и фирмам", - указал он, добавив, что "поддержку получили коммерсанты, частные предприниматели, самые малообеспеченные слои населения".

"Было начато осуществление масштабных планов по поддержке в наибольшей степени пострадавших секторов - автомобильной и авиационной промышленности, туризма, культуры, ресторанного и гостиничного сектора. И мы будем продолжать такую поддержку", - заверил французский президент. Он добавил, что государство также "будет осуществлять массированные инвестиции" в школьное и университетское образование, профессионально-техническую подготовку и обеспечение рабочих мест для молодежи.

"Все это указывает на силу нашего государства, его социальной модели и его экономики", - подчеркнул он. "Такие расходы обусловлены нынешней чрезвычайной ситуацией, но в то же время не следует забывать, что такие расходы добавляются к уже существующей государственной задолженности", - отметил при этом Макрон. Он заверил жителей республики, что необходимое пополнение государственной казны "не будет происходить за счет повышения налогов". Во Франции налоги являются "и так одними из самых высоких" среди всех стран Европы, добавил президент.

Ранее на этой неделе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал, что власти республики выделят на поддержку экономики страны, пострадавшей от пандемии, около €460 млрд. Из этой суммы, согласно новому проекту антикризисного бюджета, €45 млрд предполагается выделить наиболее пострадавшим отраслям. Так, около €18 млрд будут направлены на поддержку предприятий туристического сектора. На развитие авиационно-космической промышленности страны будет выделено €15 млрд. Автомобильный сектор получит пакет помощи в размере €8 млрд.

Вопросы здоровья выше экономики

Власти Франции руководствовались гуманистическими принципами, поставив вопросы здоровья жителей страны выше интересов экономики, когда принимали решение о карантине в связи с распространением коронавируса, заявил Макрон. "16 марта мы сделали гуманистический выбор, поставив вопросы здоровья выше интересов экономики, призвав вас оставаться дома", - отметил он, обращаясь к согражданам.

Президент выразил благодарность французам за ответственное отношение к принятым мерам. Он особо отметил работу медиков и представителей других профессий, которые были вынуждены работать во время пандемии и чья деятельность позволила стране преодолеть кризис.

"Мы вместе коллективно и методично готовили <...> выход из карантина", - подчеркнул он, указав, что в научном сообществе не было консенсуса по датам. "Но мы сделали все правильно, наши предприятия смогли возобновить работу", - считает Макрон.

Он также сообщил, что в июле планирует вновь обратиться к нации. "Я обращусь к вам в июле для того, чтобы уточнить нашу новую дорогу и начать новые действия", - сказал президент.