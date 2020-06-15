https://news.day.az/world/1244472.html В Москве умерли за сутки 53 пациента с коронавирусом
В Москве умерли за сутки 53 пациента с коронавирусом
Еще 53 пациента, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3 334.
Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в столице умерли 3 334 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.
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