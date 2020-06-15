Европа готовит вакцину от COVID-19 - идут испытания

Италия, Франция, Германия и Нидерланды подписали соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первые партии препарата должны поступить заказчикам до конца нынешнего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Он уточнил, что речь идет о разработках Оксфордского университета. В настоящее время идут испытания вакцины, которые завершатся осенью.

АstraZeneca так же получила заказы из Великобритании и США, и заключила соглашение с Глобальной коалицией по инновациям для предупреждения эпидемий и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации о производстве и поставках 300 миллионов доз вакцины.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 7 миллионов 550 тысяч. От COVID-19 скончались более 423 тысяч заболевших.