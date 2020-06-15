Иран планирует стать крупнейшим производителем метанола в мире

В ближайшие годы доля иранских производителей метанола в мире превысит 54%, и страна станет крупнейшим производителем метанола, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

Общая мощность предприятий вырастет в 5 раз - до 19 млн тонн метилового спирта.

В ближайшее 3 года доля Ирана в структуре мирового рынка метилового спирта превысит 54% до 19 млн тонн. Таким образом, Иран может обогнать США и Китай по объему производства и стать крупнейшим производителем метанола в мире.

Все это станет возможным только благодаря усилиям отечественных специалистов и экспертов. Несмотря на жестокие односторонние санкции США против Ирана иранским специалистам удалось создать технологию производства метанола.

Область потребления метанола широка - от сырья для пластмасс, каучуков, красок, синтетических смол до дезинфицирующих лекарственных средств.

14 июня, Министерство нефти Ирана сообщило о строительстве иранскими специалистами крупнейшего метанолового завода "Siraf Energy" на юге Ирана.